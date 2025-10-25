Resmi Dilantik, Ikatan Mahasiwa Papua Jadetabek Siap Perkuat Solidaritas Persaudaraan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Papua (Imapa) periode 2025-2027, Akianus Wenda beserta kepengurusan baru resmi dilantik, di aula MMCC, Serua Green Village, Kota Depok, Sabtu (25/10/2025).

Seusai pelantikan, para pengurus juga langsung melaksanakan rapat kerja.

Ketua Pelantikan dan Rapat Koordinasi, Yolin Kiwo bersyukur, lantaran seluruh rangkaian kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar.

“Pelantikan pengurus baru dan rapat koordinasi yang digelar hari ini, semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan,” ujarnya.

Ada sekitar 20 pengurus yang dilantik pada hari ini.

“Yang dilantik hari ini, kepengurusan baru sekitar 20 orang,” terangnya.

Sementara itu, Ketum Imapa 2025-2027, Akianus Wenda mengatakan, dengan kepengurusan baru ini, diharapkan dapat mempererat persatuan dan membangun solidaritas.

“Dengan dilantiknya kepengurusan baru, tujuannnya untuk mempertahankan eksistensi Ikatan Mahasiswa Papua di Jadetabek ini, dan untuk melanjutkan tongkat estafet kepengurusan sebelumnya,” ucapnya.