Golden Future Indonesia dan PT Pegadaian Layarkan Kapal Literasi Mohammad Hatta

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Golden Future Indonesia bersama PT Pegadaian berkolaborasi memperkuat upaya peningkatan literasi nasional melalui peluncuran Kapal Literasi Mohammad Hatta di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

Program ini menjadi langkah nyata dalam menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan pedalaman Indonesia yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap sumber bacaan dan pendidikan.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan luas wilayah mencapai 8,3 juta kilometer persegi.

Baca Juga: Transaksi Non Tunai Bikin Omzet UMKM Hi Paipe Melejit di Livin Fest Bandung

Tantangan geografis tersebut berimplikasi pada rendahnya pemerataan akses literasi. Berdasarkan data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 0,001 persen atau satu dari seribu orang yang memiliki kebiasaan membaca.

Kapal Literasi Mohammad Hatta diinisiasi sebagai sarana untuk membawa buku, pengetahuan, serta berbagai kegiatan edukatif ke daerah-daerah terpencil di kepulauan Indonesia Timur.

Kapal ini diharapkan menjadi simbol semangat pemerataan pendidikan dan penguatan budaya literasi nasional.

Ketua Pembina Golden Future Indonesia, Edwin Senjaya mengapresiasi atas kolaborasi ini.

Menurutnya, kerja sama antara Golden Future Indonesia dan PT Pegadaian sebagai langkah konkret dalam meningkatkan literasi, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah pedalaman.