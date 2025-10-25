Universitas Kristen Maranatha Gelar Half Day Seminar Hadirkan Pakar Pendidikan Internasional

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Universitas Kristen Maranatha sukses menggelar acara Half Day Seminar bertajuk ‘STEM for Future Leaders: Empowering Teachers, Inspiring Students,’ menghadirkan pakar pendidikan internasional Prof. Erik Barendsen dari Radboud University dan Open University, Belanda.

Seminar yang diikuti lebih dari 100 guru dan dosen dari berbagai daerah ini, berlangsung secara luring dan daring di kampus Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi antara Marvin Foundation, Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas (FTRC), serta Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha.

Dalam sesi utama, bertema ‘Digital Literacy and Computational Thinking: Lessons from Research.’

Prof. Erik Barendsen memaparkan hasil riset terbaru, mengenai strategi penerapan computational thinking (CT) dan literasi digital di dunia pendidikan.

Menurutnya, guru memegang peranan penting dalam menanamkan kemampuan berpikir komputasional kepada siswa sejak dini.

“Computational Thinking menghubungkan konteks dunia nyata dengan solusi komputasional yang aplikatif. Guru memiliki peran penting untuk menumbuhkan pola pikir ini sejak dini agar siswa mampu berpikir kritis dan kreatif di era digital,” ujarnya.

Sesi inspiratif ini dimoderatori oleh Dr. Denny Andriana dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang memfasilitasi diskusi interaktif mengenai strategi pembelajaran berbasis CT di berbagai jenjang pendidikan.