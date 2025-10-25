Pecahkan Rekor MURI, 1.117 Penari Ayodya Pala Bawakan Tarian Nusantara

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 1.117 penari dari 38 cabang Sanggar Tari Ayodya Pala se-Jabodetabek tampil serempak menampilkan Tari Bhinneka dalam acara Depok Culture Festival 2025, di Depok Open Space (DOS), Sabtu (25/10).

Acara tersebut, tercatat sebagai Rekor Dunia MURI dengan tajuk ‘1.000 Penari dalam Satu Sanggar’ yang menampilkan beragam tarian khas daerah nusantara.

Pertunjukan ini, menggambarkan perjalanan budaya dari barat hingga timur Indonesia, dengan rangkaian sepuluh tarian daerah yang dipadukan secara harmonis.

Dimulai dari Tari Batak yang penuh semangat, berlanjut ke Tari Minangkabau yang tegas namun lembut, Jaipongan yang lincah dan riang, serta Tari Betawi yang mencerminkan keramahan dan keceriaan.

Perjalanan budaya berlanjut ke Tari Jawa Tengah yang anggun dan sarat filosofi, Tari Bali dengan pesona spiritualnya, Tari Maluku yang ritmis dan dinamis.

Kemudian Tari Kalimantan yang kuat dan berkarakter, Tari Sulawesi yang enerjik, hingga ditutup oleh Tari Papua yang menggambarkan keceriaan dan kebanggaan sebagai anak bangsa.

Ketua Panitia, Herry Suprianto mengatakan, persiapan telah dilakukan secara matang dan melibatkan banyak pihak.

“Total ada 1.117 penari yang tampil melebihi target seribu orang,” ucapnya.