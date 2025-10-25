Puncak HSN, Pemkot Depok dan NU Ngaji Bareng Gus Iqdam

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Depok menggelar puncak perayaan Hari Santri Nasional dengan kegiatan Ngaji Bareng Gus Iqdam.

Acara tersebut, digelar di Depok Open Space (DOS), Jalan Margonda Raya, pada Jumat (24/10) malam.

Kegiatan ini, menjadi wujud kebersamaan antara Pemkot Depok, Nahdlatul Ulama (NU), dan masyarakat.

Wali Kota Depok, Supian Suri menyampaikan apresiasi dan rasa terima, kasih kepada keluarga besar PCNU Kota Depok yang telah menggelar Ngaji Bareng Gus Iqdam.

“Terima kasih Gus Iqdam sudah hadir bersama masyarakat Kota Depok. Mudah-mudahan Gus sehat selalu, panjang umur, dan terus memberikan pencerahan buat Indonesia,” ucap Supian dikutip Sabtu (25/10/2025).

Di hadapan Gus Iqdam dan ribuan masyarakat, Supian Suri memohon doa dan dukungan agar dapat mengabdikan diri serta membawa perubahan untuk kota ini ke arah yang lebih maju.

“Mohon doa dan restunya, Depok menjadi kota yang maju dan jadi kebanggaan buat kita semua,” pungkasnya. (mcr19/jpnn)