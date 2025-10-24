Telkom Gelar Seminar AI Connect, Dorong Sinergi Kampus dan Industri Bangun AI Nasional

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

PT Telkom Indonesia menggelar Seminar Telkom AI Connect bertema ‘Artificial Intelligence di Ekosistem Perguruan Tinggi: Membangun Sinergi Kampus dan Industri Menuju Keunggulan Kompetitif Digital' di Graha Merah Putih Bandung.

Melalui layanan Telkom Solution, perusahaan pelat merah itu terus menghadirkan berbagai inisiatif untuk memperkuat adopsi teknologi digital di berbagai sektor, salah satunya lewat Telkom AI Center of Excellence yang diluncurkan pada ajang Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 10th Edition 2025.

Inisiatif tersebut menjadi langkah konkret Telkom dalam memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan industri guna membangun ekosistem kecerdasan buatan (AI) nasional.

Dalam seminat tersebut, para pimpinan perguruan tinggi berbagi pandangan, pengalaman, dan visi terkait penerapan AI untuk mendukung transformasi pendidikan tinggi dan inovasi riset nasional.

Para pembicara ini membahas perkembangan riset dan implementasi AI di kampus, tantangan adopsi teknologi, hingga peran Telkom AI Center of Excellence dalam membangun ekosistem dan pengembangan talenta AI nasional.

CEO Telkom Group Dian Siswarini menegaskan, bahwa kecerdasan buatan kini menjadi kebutuhan strategis bagi setiap sektor dalam membangun daya saing digital bangsa.

“Fondasi utama keberhasilan kita adalah kolaborasi yang sinergi antara institusi akademik, pelaku industri, dan regulator. Tantangan terbesarnya adalah menyelaraskan kecepatan pengembangan talenta dari perguruan tinggi dengan laju disrupsi tekonologi di industri,” kata Dian dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025).