Transaksi Non Tunai Bikin Omzet UMKM Hi Paipe Melejit di Livin Fest Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Penyelenggaraan Livin Fest Bandung 2025 kembali digelar di Kota Bandung. Pencinta manik-manik atau aksesoris lucu wajib datang ke atrium Trans Studio Mal, Jalan Gatot Soebroto, Kota Bandung.

Di sana, ada belasan tenant yang menghadirkan koleksi wastra kriya yang bisa dikoleksi para pencintanya.

Berbagai aksesoris mulai dari stiker, gelang, keychain, dan perintilannya bisa ditemukan dengan harga yang dijual cukup terjangkau.

Salah satu tenant wastra kriya yang terlibat dalam event Livin Fest Bandung yaitu Hi Paipe. Tenantnya ramai dikunjugi para gen z yang sedang mengincar aneka keychain hingga pop bag yang dijajakan Azarina Janita.

Owner Hi Paipe, Azarina Janita mengaku senang terlibat dalam event tersebut. Azarina pun menceritakan bagaimana dirinya memulai usaha saat pandemi Covid-19 tahun 2020.

Awalnya, perempuan berusia 25 tahun asal Kota Lampung itu hanya menjual scrunchie saja, kemudian mengeluarkan produk tas.

Produk tasnya laris manis, karena punya model yang modern dan multifungsi. Diberi nama Gumi Pop Bag, tas ini hadir dengan warna pastel yang cantik.