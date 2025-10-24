Perkuat Posisi di Industri Kecantikan Indonesia, Wardah Raih 2 Penghargaan Top Halal Award 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jenama kosmetik kecantikan Wardah meraih 2 penghargaan Top Halal Award untuk kategori Mascara dan Sunscreen dari IHATEC Marketing Research. Capaian ini semakin memperkuat posisi wardah di industri kencantikan di Indonesia.

Selain itu, Wardah juga meraih nilai tertinggi Top Halal Index untuk 10 kategori lainnya. Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktur IHATEC Marketing Research, Evrin Lutfika, kepada Wardah Global Halal Beauty Marketing Group Head, Novia Sukmawaty, di JS Luwansa Ballroom, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025).

Penghargaan diberikan kepada kategori produk dengan nilai tertinggi pada Survei Top Halal Index 2025 yang dilakukan oleh IHATEC Marketing Research terhadap 1.800 responden di enam kota besar Indonesia — Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Balikpapan — melalui metode face-to-face interview pada Mei 2025.

Dari ratusan kategori produk dan ribuan merek yang dinilai, selain mendapatkan 2 nilai tertinggi di Kategori Kosmetik, yaitu Mascara, dan Kategori Skincare, yaitu Sunscreen. Selain itu, Wardah berhasil meraih skor tertinggi di atas rata-rata kategori 10 kategori lainnya diantaranya Blush On, Lip Stick, Lip Tint, Foundation, Makeup Remover, Bedak Wajah, Moisturizer, Eye Shadow, Serum, dan Facial Wash.

Wardah Global Halal Beauty Marketing Group Head, Novia Sukmawaty mengatakan, sebagai pionir brand halal beauty di Indonesia, Wardah percaya bahwa halal bukan sekadar label, tetapi wujud komitmennya terhadap kualitas produk, integritas, dan kebermanfaatan yang diberikan oleh brand untuk masyarakat, khususnya perempuan di Indonesia.

"Sejak awal, Wardah senantiasa menerapkan prinsip halal yang menyeluruh dari hulu ke hilir, mencakup aspek bahan baku, proses produksi, hingga etika bisnis yang menjamin kualitas dan keamanan produk,” ujar Novia dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (24/10/2025).

Penghargaan ini menambah motivasi bagi Wardah untuk terus menghadirkan inovasi halal beauty yang relevan bagi perempuan Indonesia. Dari awal tahun hingga September 2025, Wardah meluncurkan banyak produk inovasi di kategori skin care, maupun kosmetik.

Produk-produk terbaru tersebut merupakan hasil riset para scientist ParagonCorp, yang menggunakan bahan baku terbaik, memanfaatkan kecanggihan beauty technology, serta menyesuaikan skin concern dan skin tone konsumen.