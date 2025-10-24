JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Gubernur Dedi Mulyadi Mendatangi BPK, Minta Audit APBD Jabar

Gubernur Dedi Mulyadi Mendatangi BPK, Minta Audit APBD Jabar

Jumat, 24 Oktober 2025 – 15:00 WIB
Gubernur Dedi Mulyadi Mendatangi BPK, Minta Audit APBD Jabar - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK) Jawa Barat, Jalan Moch Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Perseteruan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi terus menjadi sorotan.

Di berbagai media, keduanya saling lempar argumen setelah Purbaya menyebut ada dana Rp 4,1 triliun APBD Jabar yang mengendap di bank.

Baca Juga:

Teranyar, siang tadi Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat, untuk meminta BPK melakukan pendalaman audit terhadap kas Pemprov Jabar.

“Kami datang ke BPK untuk meminta dilakukan pendalaman audit terhadap kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebetulan audit akhir tahun juga sedang berjalan,” kata Dedi usai pertemuan di Kantor BPK Jabar, Jalan Moch Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025).

Menurut Dedi, audit tersebut penting untuk memastikan tata kelola keuangan Pemprov Jabar berjalan sesuai aturan serta transparan kepada publik.

Baca Juga:

“Belanja yang baik itu membelanjakan anggaran sesuai kebutuhan rakyat. Kami dorong belanja modal lebih besar dibanding belanja barang dan jasa,” ujarnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu juga meminta agar hasil audit diumumkan lebih cepat sebelum laporan tahunan dipublikan secara nasional.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK) Jawa Barat menyoal dana endapan APBD yang disinggung Menkeu Purbaya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat dedi mulyadi menteri keuangan audit bpk jabar Purbaya Yudhi Sadewa apbd jabar menkeu purbaya dana mengendap kantor bpk jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU