Program Waste to Energy Berpotensi Jadi Beban Fiskal

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pengelolaan uang negara dan sampah secara bersamaan oleh Danantara dipertanyakan Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus.

IAW menilai bau sampah di Indonesia bukan lagi soal hidung, tetapi soal kekuasaan.

Karena di balik proyek Waste-to-Energy (WtE) yang hijau dan modern, tersembunyi jejak kebijakan yang bisa membuat fiskal negara malah ikut meleleh di tungku insinerator.

Baca Juga: Mengintip Mega Proyek Pusat Layanan Haji di Pakansari Bogor

Kondisi ini menurut IAW, akan menjadi beban tambahan bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Semuanya dimulai dari Perpres 109 tahun 2025, yang oleh pemerintah disebut sebagai solusi hijau atas darurat sampah," kata Iskandar Kamis, 23 Oktober 2025.

"Di tangan PT Danantara Daya Nusantara, badan investasi milik BUMN, proyek itu malah berubah wajah, yakni dari solusi lingkungan menjadi ladang bisnis beraroma politik," katanya lagi.

Baca Juga: Ratusan Sopir Angkot Serbu Balai Kota Bogor

Hal ini menurut IAW, membuat Presiden Prabowo, bisa jadi akan mewarisi bom waktu yaitu kombinasi antara niat baik, kepentingan ekonomi, dan risiko fiskal.

Danantara, yang seharusnya menjadi “soko guru investasi nasional”, justru tampak mulai berperan sebagai pemadam kebakaran proyek BUMN bermasalah, dari Whoosh hingga sampah jadi energi.