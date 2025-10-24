Gudang Pengelolaan Limbah B3 di Karawang Hangus Terbakar, Butuh 8 Jam Hingga Api Padam

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman api sekitar delapan jam dalam peristiwa kebakaran di gudang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik PT Dame Alam Sejahtera, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang, Rohmat Ilyas menyampaikan proses pemadaman api berlangsung cukup lama karena terdapat bahan yang mudah terbakar di dalam gudang pengelolaan limbah B3 tersebut.

Ia menyampaikan, petugas menerima laporan kebakaran dari warga pada Kamis malam (23/10) sekitar pukul 22.00 WIB.

Selanjutnya petugas langsung ke lokasi kebakaran, di Jalan Raya Proklamasi, Kampung Kaceot, Kelurahan Tunggak Jati, Kecamatan Karawang Barat, Karawang.

Sebanyak tujuh mobil pemadam kebakaran langsung diturunkan untuk memadamkan api. Namun proses pemadaman sempat terkendala, karena terdapat oli yang mudah terbakar di dalam area gudang tersebut.

"Di dalam gudang, oli yang terbakar mengeluarkan api. Jadi kami sempat kesulitan dalam melakukan pemadaman, dan membutuhkan waktu lama untuk pemadaman," katanya, Jumat (24/10).

"Proses pemadaman api cukup berat, karena setiap oli yang tersimpan di gudang yang terbakar, terus menyala saat disiram air dan bahan pemadam," kata dia menambahkan.

Atas kondisi itu, dalam proses pemadaman, petugas tidak hanya melakukan pemadaman di area gudang limbah B3 yang terbakar.