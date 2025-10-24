Bermain di Jungleland Sentul Bersama Adit Sopo Jarwo, Cek Info Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Jungleland Adventure Theme Park, taman rekreasi yang berlokasi di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali hadir dengan berbagai event menarik dan menghibur setiap pengunjung.

General Manager Jungleland, Suryo Rudi menyampaikan akan ada kehadiran Adit Sopo Jarwo yang biasa hanya bisa disaksikan di layar televisi, mereka akan hadir di Jungleland Sentul pada Minggu, 2 November 2025.

Akan ada meet & Greet karakter Adit Sopo Jarwo, mini games, penampilan egrang dan BMX, berfoto bersama karakter Adit Sopo Jarwo dan icon Jungleland, serta penampilan marching band.

Pengunjung juga bisa mendapatkan merchandise Adit Sopo Jarwo yang lucu dan menarik.

Di tanggal yang sama, juga akan ada Jungleland Japan Festival vol. 2 yang menghadirkan Cosplay & Coswalk Competition dengan para juri Rian CYD, Romas The Zahat & Ice Tea dan menghadirkan beberapa penampilan ternama untuk meramaikan acara, seperti DJ Fortmind, Band Rafu Rafu, Tsukuridanosu dan idol performance Twenty Nine Teens, Yomigaere & Tomoshibi.

“Pastinya setiap event tersebut akan memberikan warna yang berbeda dan diharapkan dapat menghibur setiap pengunjung yang hadir," katanya.

Harga tiket masuknya juga spesial banget hanya Rp 50.000,-/orang (kuota terbatas khusus di tanggal 2 November).

"Momen ini sayang banget untuk dilewatkan, dan bisa seru-seruan dan bermain wahana bersama para karakter Adit Sopo Jarwo dan copslay di Jungleland Sentul," tambah Suryo.