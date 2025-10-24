Mengintip Mega Proyek Pusat Layanan Haji di Pakansari Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto menargetkan pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah di kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor rampung seluruhnya pada 2027.

“Alhamdulillah, ini walaupun gerimis, kami dapat bersilaturahim bersama para guru, kiai, ulama, dan orang tua kita semua. Masjidnya memang belum diresmikan, masih proses pembangunan, tetapi semangat kebersamaan ini luar biasa,” kata Rudy.

Ia menjelaskan, pembangunan masjid dan pusat layanan haji tersebut bukan semata proyek fisik, tetapi bagian dari upaya membangun ekosistem keagamaan dan sosial yang lebih luas.

“Yang kami bangun sejatinya bukan hanya masjid, tetapi sebuah komunitas dan ekosistem pelayanan haji dan umrah,” ujarnya.

Rudy mengungkapkan, Kabupaten Bogor memiliki jumlah calon jemaah haji terbesar di Indonesia.

“Kuota haji terbesar di dunia pertama Pakistan, kedua Bangladesh, dan ketiga Indonesia. Di Indonesia, kuota terbesar ada di Jawa Barat, dan di Jawa Barat yang paling besar itu Kabupaten Bogor. Maka saat Bogor bicara haji, kita bicara dunia,” tuturnya.

Ia menilai, pembangunan fasilitas tersebut menjadi bentuk tanggung jawab daerah religius terhadap peningkatan pelayanan bagi para tamu Allah.

“Selama ini jemaah asal Bogor sebelum berangkat ke Tanah Suci masih harus transit ke Bekasi atau Pondok Gede. Ke depan, kami ingin semua pelayanan haji terpusat di Pakansari,” katanya.