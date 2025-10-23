JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Deposito Dicurigai, Giro Dibilang Rugi, Harus Simpan Kas Daerah di Mana Pak Purbaya?

Deposito Dicurigai, Giro Dibilang Rugi, Harus Simpan Kas Daerah di Mana Pak Purbaya?

Kamis, 23 Oktober 2025 – 20:07 WIB
Deposito Dicurigai, Giro Dibilang Rugi, Harus Simpan Kas Daerah di Mana Pak Purbaya? - JPNN.com Jabar
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: ANTARA/Imamatul Silfia/pri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pernyataan terbaru Menteri Keuangan Purbaya soal pemda yang menyimpan APBD dalam bentuk giro malah rugi, membingungkan kepala daerah.

Purbaya menyoroti fakta bahwa sebagian dana mengendap di daerah itu bukan dalam bentuk deposito, melainkan giro.

Menurut Purbaya, hal itu justru  lebih merugikan bagi keuangan daerah.

Baca Juga:

“Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito tapi di giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa di giro? Pasti nanti akan diperiksa BPK itu,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (23/10/2025).

Pernyataan terbaru ini bertolak belakang dengan statement Purbaya sebelumnya, yang mempersoalkan daerah menyimpan kas dalam bentuk deposito patut dicurigai mengendapkan anggaran agar mendapatkan keuntungan. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun merespons langsung pernyataan Purbaya.

Baca Juga:

Menurutnya, penyimpanan anggaran di giro menjadi pilihan paling aman dan transparan, meski suku bunganya rendah.

"Kalau hari ini juga nyimpen di giro juga dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau di lemari besi kan. Itu justru lebih rugi lagi," kata Dedi dalam keterangannya.

Pernyataan terbaru Menteri Keuangan Purbaya soal pemda yang menyimpan APBD dalam bentuk giro membingungkan kepala daerah.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   APBD menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menkeu purbaya dedi mulyadi pemprov jabar giro deposito apbd gubernur jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU