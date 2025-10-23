Pembangunan Terowongan Gorowong Karawang Capai 51 Persen

JPNN.com

Kamis, 23 Oktober 2025 – 14:30 WIB
Pembangunan underpass Gorowong Karawang. (ANTARA/HO-Pemkab Karawang)

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menyatakan progres pembangunan jalan terowongan atau underpass Gorowong di sekitar perlintasan rel kereta api Jalan Surotokunto Warung Bambu telah mencapai 51 persen.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menyebutkan sesuai dengan laporan yang diterima, progres pembangunan terowongan Gorowong hingga pekan ke-12 pelaksanaan proyek telah mencapai sekitar 51 persen.

Ia berharap proyek pembangunan terowongan Gorowong bisa rampung tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan yakni pada 25 Desember 2025.

Selain bisa rampung tepat waktu, bupati juga berharap agar proses pembangunannya berjalan dengan lancar dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk pembangunan terowongan Gorowong.

Proyek itu dibangun untuk mengatasi kemacetan di sekitar perlintasan rel kereta api Jalan Surotokunto Warung Bambu.

Ketua Tim Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang, Julianto Angga Nugroho menyampaikan proyek terowongan Gorowong dilaksanakan dengan menggunakan metode konstruksi fast track, sistem pengecoran beton berkualitas tinggi yang dapat mengering dalam waktu hanya tujuh hari.

Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan, tanpa mengorbankan kekuatan dan keselamatan struktur.

