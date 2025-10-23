Festival Mobil Karyawan, Cara Mudah Punya Kendaraan Impian dari Setir Kanan

JPNN.com

Kamis, 23 Oktober 2025 – 12:30 WIB
Festival Mobil Karyawan akan digelar di Setir Kanan, Jalan Naripan, Kota Bandug, pada 24 - 25 Oktober 2025. Foto: sources for JPNN

KOTA BANDUNG -

Setir Kanan, perusahaan jual beli mobil bekas, menghadirkan acara spesial bertajuk Festival Mobil Karyawan.

Ajang ini menjadi kesempatan emas bagi para karyawan untuk mewujudkan impian memiliki mobil sendiri dengan mudah dan hemat.

Acara tersebut akan digelar pada 24 – 25 Oktober 2025 di Setir Kanan Bandung, Jalan Naripan, Kota Bandung.

Area Sales Manager West Setir Kanan Christian Eka mengatakan, melalui festival ini Setir Kanan menawarkan berbagai pilihan mobil bekas berkualitas dengan penawaran menarik dan promo pembiayaan ringan dari perusahaan pembiayaan terpercaya.

“Festival Mobil Karyawan merupakan wujud komitmen Setir Kanan dalam membantu masyarakat, khususnya kalangan karyawan, untuk memperoleh kendaraan yang sesuai kebutuhan dan gaya hidup mereka, dengan proses yang cepat, aman, nyaman, dan sangat menguntungkan,” kata Eka dalam keteragannya, Kamis (23/10).

Menurutnya, festival ini memberikan kemudahan memiliki mobil bekas dengan harga terjangkau bagi karyawan bergaji tetap.

Beberapa promo menarik yang ditawarkan antara lain uang muka rendah, angsuran mulai Rp3 jutaan per bulan untuk mobil-mobil LCGC populer, serta flash sale eksklusif, check up kendaraan gratis, dan konsultasi asuransi mobil di lokasi acara.

Setir Kanan menghadirkan festival mobil murah untuk para karyawan yang menginginkan mobil impiannya di Kota Bandung. Catat jadwalnya.
