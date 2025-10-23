Jazz Night: Persembahan untuk Para Penyintas Autoimun Indonesia  

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Musik jadi bahasa universal untuk menyampaikan banyak hal, termasuk empati dan semangat hidup.

Hal ini lah yang melatarbelakangi Marisza Cardoba Foundation (MCF) menggelar event bertajuk ‘Jazz Night: A Tribute to Autoimmune Survivors in Indonesia’ di LOT 69 eRKA, Bandung pada Rabu (22/9/2025) malam.

Malam penghormatan ini menampilkan kolaborasi istimewa dari The Jazz Traveler yang diisi musisi Rio Sidik (trumpet), Rudy Zulkarnain (bass), Agam Hamzah (gitar), Nadine (piano), dan Shayna (vokal).

Pendiri MCF dan Autoimun.id, Marisza Cardoba menagatakan acara ini merupakan rangkaian dari Bulan Peduli Autoimun Nasional yang jatuh pada bulan September.

Penyakit autoimun sendiri merupakan kondisi ketika sistem kekebalan tubuh keliru menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri.

Hingga kini, telah teridentifikasi lebih dari 80 jenis penyakit autoimun, di antaranya lupus (Systemic Lupus Erythematosus), rheumatoid arthritis, psoriasis, dan scleroderma.

Prevalensi lupus di Indonesia diperkirakan mencapai 0,5–1,7 persen populasi, atau lebih dari 1,3 juta orang, dengan mayoritas penderita adalah wanita usia produktif (15–45 tahun).