Xpose Uncensored dan Hari Santri Nasional Jadi Momentum Pengingat Peran Pesantren untuk Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - DPD KNPI Kota Bandung turut menyoroti tayangan “Xpose Uncensored” di Trans7 yang dinilai menyinggung kaum santri, kiyai, dan lembaga pondok pesantren.

Tayangan tersebut telah menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat pesantren dan menuai aksi protes di berbagai daerah.

Wakil Ketua Bidang Keagamaan DPD KNPI Kota Bandung, Muhammad Miqdam mengatakan, Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober sejatinya menjadi momentum pengingat masyarakat akan sejarah perjuangan dunia pesantren demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun tanggal tersebut merujuk pada Resolusi Jihad Ulama yang dicetuskan oleh KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945, yang menyerukan kepada para santri dan umat Islam untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi benteng moral dan sejarah perjuangan bangsa. Santri dan kiyai berperan besar melawan penjajahan dan menjaga keutuhan NKRI. Karena itu, setiap bentuk penghinaan terhadap pesantren adalah pelecehan terhadap sejarah perjuangan Indonesia,” ucap Miqdam dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (23/10/2025).

Lebih lanjut, Miqdam pun mewajarkan bila terjadi kekecewaan dan kemarahan kalangan pesantren atas tayangan tersebut, yang berujung pada sejumlah aksi massa di berbagai daerah.

Namun, ia mengimbau agar ekspresi tersebut tetap dilakukan secara tertib dan beradab, tanpa tindakan anarkis yang justru dapat mencoreng citra lembaga pesantren dan kiyai.

DPD KNPI Kota Bandung menilai peristiwa ini harus menjadi evaluasi bersama bagi dunia penyiaran nasional , agar lebih sensitif dan menghormati nilai-nilai keagamaan serta kontribusi pesantren bagi bangsa.