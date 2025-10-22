IDN Bogor Ikuti Multaqo PULDAPII ke-15 di Batam: Perkuat Jejaring Pendidikan Islam di Era Digital

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Yayasan Islamic Development Network (IDN) Jonggol, Kabupaten Bogor, turut ambil bagian dalam Multaqo PULDAPII ke-15 yang digelar di Hotel Harmoni One, Batam, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia (PULDAPII) ini menjadi forum strategis bagi lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi di era digital menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 124 lembaga pendidikan Islam dari seluruh Indonesia ini dibuka secara resmi dengan suasana khidmat.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh santri PPIT Imam Syafi’i Batam, diikuti sari tilawah, lagu Indonesia Raya, serta pemutaran video profil PULDAPII dan Yayasan Islam Al-Kahfi Batam selaku tuan rumah kegiatan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PULDAPII, Ustaz Aslam Muhsin Abidin, Lc., menekankan pentingnya memperkuat jejaring antar lembaga pendidikan Islam.

“Selama 11 tahun PULDAPII berjalan, banyak lembaga yang potensinya luar biasa. Maka, mari kita saling mengenal, saling menguatkan, dan bersinergi,” ujarnya.

Kegiatan juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Dewan Pembina PULDAPII, Dr. K.H. Agus Hasan Bashori, Lc., M.Ag., serta Sheikh Ahmed bin Essa Al-Hazimi, Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau turut memberikan dukungan melalui H. Drs. Edi Safrani, Kepala Biro Kesra sekaligus Sekretaris Umum MUI Kepri.