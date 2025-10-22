Korlantas Polri Targetkan 500 Kamera ETLE Terpasang di Jawa Barat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berencana memasang total 500 kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Polda Jawa Barat (Jabar) pada tahun 2026.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebut penambahan ini dikarenakan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas mampu naik hingga 353 persen berkat penggunaan ETLE di Jabar.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Jawa Barat bahwa kinerja ETLE di tahun 2025 jadi ada kenaikan 353 persen, itu luar biasa, yang kedua tervalidasi, ter-capture, itu juga ada kenaikan jumlahnya 166.764, naiknya 593 persen,” kata Agus ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (22/10/2025).

“Demikian juga terkonfirmasi ada kenaikan sampai 832 persen, yang membanggakan terbayar. Ketika ter-capture, tervalidasi, terkirim, seseorang yang diduga melanggar mengakui dan mereka membayar, itu sampai 110.560 yang sudah membayar, jadi kenaikannya 826 persen,” lanjutnya.

Menurut Agus, meski angka penindakannya cukup efektif, tetapi jumlah perangkat ETLE di Polda Jabar dinilai belum maksimal.

Saat ini, Polda Jabar memiliki 58 perangkat dan rencananya akan ditambah 13 unit hingga akhir tahun 2025.

Targetnya di tahun depan, di Jawa Barat akan dipasang 500 kamera ETLE untuk memaksimalkan penindakan pelanggar lalu lintas.

“Polda Jabar baru 85 ETLE, masih kurang. Jadi, nanti akan kami perbanyak. Targetnya Polda Jabar punya 500 (kamera ETLE), setiap Polres ada ETLE,” ujarnya.