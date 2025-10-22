UIKA Bogor Raih Akreditasi Unggul, Jadi Kado Istimewa di Usia ke-64

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor berhasil meraih akreditasi Unggul di tahun ini.

Pencapaian tersebut menjadi salah satu kado istimewa bagi universitas yang tengah merayakan usia ke-64 tahun sejak berdirinya.

Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor, Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kerja keras seluruh sivitas akademika yang telah berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di UIKA.

“Alhamdulillah, predikat akreditasi Unggul ini merupakan hasil kerja bersama seluruh keluarga besar UIKA. Ini menjadi bukti komitmen kami dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Islam di Indonesia,” ujar Prof. Mujahidin di Bogor, Rabu (22/10).

Lebih lanjut, Prof. Mujahidin mengungkapkan bahwa capaian ini tidak akan menjadi titik akhir. Pihaknya menargetkan agar UIKA Bogor dapat meraih akreditasi internasional dalam waktu dekat.

“Setelah memperoleh akreditasi Unggul dari lembaga nasional, kami akan melangkah menuju akreditasi internasional. Insya Allah, kami akan terus berbenah agar UIKA dapat bersaing di tingkat global,” tambahnya.

Selain itu, UIKA Bogor juga berencana membuka sejumlah program studi baru sebagai bagian dari pengembangan akademik universitas. Saat ini, UIKA telah memiliki 37 program studi yang tersebar di berbagai fakultas.

Prof. Mujahidin optimistis bahwa dengan peningkatan mutu dan ekspansi program studi, UIKA Bogor akan semakin berkontribusi dalam mencetak lulusan yang berdaya saing, berakhlak, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa.