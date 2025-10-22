WJX 2025 Sukses Besar, IKM dan UMKM Jabar Bukukan Transaksi USD19,85 juta

JPNN.com

Rabu, 22 Oktober 2025 – 12:45 WIB
West Java Expo (WJX) 2025 yang digelar di 15–19 Oktober 2025 lalu di Hall 8 No. 8-4 dan 8-5 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, bersamaan dengan event Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penyelenggaraan West Java Expo (WJX) 2025 sukses digelar. Tak tanggung-tanggung, Industri Kecil Menengan (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Jawa Barat catatkan transaksi hingga Rp328 Miliar.

Adapun WJX 2025 adallah sebuah pameran berskala internasional yang menjadi etalase bagi produk unggulan IKM, UMKM dan Industri Besar asal Jawa Barat.

Event yang digelar 15–19 Oktober 2025 lalu di Hall 8 No. 8-4 dan 8-5 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, bersamaan dengan event Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40.

Kadisperindag Jabar Nining Yuliastiani mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terus berkomitmen mendorong tumbuhnya ekosistem ekspor yang kuat dan berkelanjutan. Salah satunya melalui WJX 2025.

“Lewat WJX 2025 upaya Jabar dalam meningkatkan daya saing industri dan memperluas akses pasar global bagi pelaku usaha menunjukkan hasil nyata,” kata Nining di Bandung, dikutip Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Gubernur Jabar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Pelaku Usaha Kecil yang Berorientasi Ekspor (KOMPOR).

“Regulasi ini menjadi payung bagi kolaborasi lintas stakeholder dalam memperkuat rantai nilai ekspor di Jabar, dengan melibatkan berbagai perangkat daerah, lembaga pembiayaan serta mitra strategis nasional dan internasional,” katanya.

Puncak kegiatan WJX 2025 berlangsung dengan capaian yang menggembirakan. Total nilai transaksi mencapai Rp328,6 miliar atau setara USD19,85 juta, terdiri atas transaksi retail sebesar Rp16,12 miliar, transaksi besar hasil Memorandum of Understanding (MoU) sebesar Rp240,5 miliar.

