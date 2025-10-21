Setahun Kepemimpinan Prabowo Dinodai Aksi Mafia Tanah di Bogor, Kantor BPN Dihujani Telur Busuk

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Genap satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus ternodai dengan kasus sengketa lahan.

Mirisnya, sengketa lahan tersebut terjadi di halam rumah Presiden Prabowo, alias tak jauh dari kediaman orang nomor satu di Indonesia itu tinggal.

Kasus sengketa lahan itu terjadi di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, yang melibatkan PT Arta Paraguna dengan warga sekitar.

Kuasa hukum dari pemilik lahan, Bambang bercerita, kejadian itu baru kliennya ketahui pada 2025 saat korban mengurus berkas-berkas tanah miliknya seluas 23 ribu meter persegi.

Sebelumnya, pada tahun 2016 lahan milik kliennya dinyatakan bersih tanpa ada masalah, bahkan pada 2019 tanah seluas 23 ribu meter persegitu itu sudah dia pecah surat-suratnya dan dinyatakan bersih dari sengketa.

"Tahun 2019 klien saya pecah tanahnya itu masih bersih, bahkan tahun 2021 juga dicek validasi sertifikat tanah klien saya itu bersih gak ada masalah, tetapi kok tiba-tiba di 2025 tanah klien saya bermasalah," katanya.

Tak hanya itu, keanehan juga terjadi saat korban mencoba mencari informasi mengapa tanahnya miliknya bermasalah.

Saat ditelusuri, ternyata tanah 23 ribu meter persegitu milik kliennya itu tumpang tindih dengan SHGB PT Arta Paraguna yang statusnya sudah mati.