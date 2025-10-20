Optimalkan Penggunaan APBD, Dedi Mulyadi Targetkan Sisa Anggaran Hingga Rp20 Miliar di Akhir Tahun

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berkomitmen mengoptimalkan penggunaan APBD untuk pembangunan kebutuhan dasar publik hingga akhir 2025 nanti.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk mengalir terus dari kas Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (20/10/2025).

Namun, kata Dedi, saat dirinya tengah melakukan pengetatan belanja barang dan jasa untuk kebutuhan internal, sementara belanja modal akan terus dipacu.

“Kami melakukan pengetatan belanja barang dan jasa. Ini lagi kunci sama saya, nggak boleh keluar. Kita blong tanpa rem belanja modal,” tuturnya.

Dedi memastikan, hingga akhir tahun hanya akan mengeluarkan anggaran untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan sangat mendasar.

Hal ini akan menjadi standar layanan dalam mengelola anggaran, termasuk menggerus Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada angka maksimal.

“Biasanya Provinsi Jawa. Barat silpa-nya per tahun atau uang yang tidak dibelanjakannya adalah Rp1,7 triliun. Itu uang yang tidak dibelanjakan menjadi silpa. Pada tahun ini kami mentargetkan agar silpa Provinsi Jawa Barat bisa di bawah Rp100 miliar. Dan kami berharap bahkan bisa terserap silpanya di bawah Rp50 miliar atau Rp20 miliar,” katanya.

“Tetapi prinsip kehati-hatian tetap harus kami lakukan agar kasnya itu tidak terlalu kosong, karena takut ada peristiwa-peristiwa penting yang harus diantisipasi,” ujarnya.