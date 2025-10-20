Kritik Keras BEM SI untuk Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo - Gibran

JPNN.com

Senin, 20 Oktober 2025 – 21:30 WIB
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (20/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di sejumlah universitas di Bandung Raya, menggelar aksi demo satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.

Aksi demo di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung ini menuntut evaluasi besar-besaran pemerintahan Prabowo – Gibran.

Koordinator aksi Aleh Rapi mengatakan, banyak janji yang belum dipenuhi Prabowo – Gibran selama menjadi pemimpin Indonesia dalam setahun terakhir.

Program efisiensi anggaran dengan kabinet gemuknya, belum terasa dampaknya di masyarakat. Banyak rakyat yang masih kesulitan dan ada di lingkar kemiskinan.

“Setahun pemerintahan ini yang katanya melalui efisiensi yang dilakukan menggemukan menteri-menteri yang ada, tetapi kinerjanya nihil, terhadap rakyat-rakyat di bawah,” kata Aleh saat ditemui di sela-sela aksi di Gedung Sate, Senin (20/10/2025).

Aleh melanjutkan, salah satu program kerja yang perlu diperbaiki adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program makan gratis bagi pelajar, ibu hamil, dan menyusui ini menimbulkan keracunan. Hampir setahun digulirkan, lebih dari seribu pelajar mengalami keracunan usai mengonsumsi sajian MBG.

“MBG ini sudah berjalan, tetapi masih banyak memakan korban. Dalam skala angka sudah terlaksana, ada yang lancar, tapi ada juga yang gagal, dan itu memusnahkan juga merugikan orang-orang yang nggak tahu apa-apa,” terangnya.

Gabungan mahasiswa di Jawa Barat menuntut evaluasi besar-besaran kepemimpin Presiden Prabowo - Gibran. Menyoroti sejumlah program kerja yang tak berjalan.
