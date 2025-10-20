JPNN.com

Pendaki Terpeleset ke Lembah di Gunung Burangrang Ditemukan Selamat

Senin, 20 Oktober 2025 – 12:20 WIB
Pendaki Terpeleset ke Lembah di Gunung Burangrang Ditemukan Selamat - JPNN.com Jabar
Petugas SAR Bandung saat mengevakuasi pendaki atas nama Aep Rohendi yang sebelumnya dilaporkan terjatuh di Gunung Burangrang, Kecamatan Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Minggu (19/10). Foto: doc. Kantor SAR Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Tim SAR Bandung menemukan seorang pendaki yang jatuh saat solo hiking di Gunung Burangrang, Kabupaten Bandung Barat.

Pendaki atas nama Aep Rohendi Saripudin (33 tahun) ditemukan dalam keadaan selamat.

Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana mengatakan, survivor dievakuasi ke Mentari Gunung Burangrang Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Ia tiba di basecamp pada Senin pukul 00.58 WIB dan segera diantarkan ke alamat tempat tinggalnya di Bogor, Jawa Barat oleh Polsek Cisarua.

Upaya pencarian terhadap Aep dilakukan pada Minggu (19/10). Tim pencarian dan penyelamatan membagi kepada 3 unit.

Unit pertama berangkat basecamp Mentari Gn Burangrang menuju Last Known Position (LKP) melalui Tugu Puncak pada pukul 15.00 WIB.  Pada pukul 18.40 WIB, unit pencarian kedua berangkat dari Basecamp Mentari menuju LKP melalui Jalur Sapada.

Kemudian, pukul 22.10 WIB, unit 3 menuju ke basecamp Mentari menuju LKP melalui Jalur Cikandang.

“Adapun survivor ditemukan dan selanjutnya dievakuasi oleh SRU (Search and Rescue Unit) 3,” kata Ade dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (20/10/2025).

Tim SAR Bandung menemukan seorang pendaki yang jatuh saat solo hiking di Gunung Burangrang, Kabupaten Bandung Barat.
