KDM Dorong Percepatan 4 Proyek Tol di Jabar

jabar.jpnn.com, BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendukung percepatan proyek tol yang ada di Jawa Barat.

Dukungan tersebut, muncul seusai pertemuan dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar dan Direktur Utama PT Jasa Marga, Rivan A.Purwanto.

"Saya sudah ketemu sama Pak Dirut Jasa Marga sama Dirjen Bina Marga. Kami ingin melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat," ucapnya.

Pria yang akrab disapa KDM itu menyebutkan setidaknya ada empat proyek tol yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Pertama, Tol Akses ke Pelabuhan Patimban, Tol Bocimi, Tol Jakarta-Cikapek (Japek) Selatan dan Tol Bogor-Serpong via Parung.

"Kami akan integrasikan pembangunannya dipercepat," ujarnya.

Dirinya mengimbau, agar aktifitas proyek tidak boleh berdampak pada kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan kabupaten, provinsi, dan desa.

Dengan demikian, diharapkan akses tol semakin bagus.