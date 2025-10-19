Selama 7 Bulan ke Depan BPBD Cianjur Berlakukan Siaga Bencana Hidrometeorologi

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur mencatat penerapan status siaga bencana hidrometeorologi selama tujuh bulan ke depan karena berbagai faktor, termasuk cuaca ekstrem yang sering melanda sebagian besar wilayah setempat.

Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Sudrajat mengatakan penetapan status siaga kebencanaan itu, tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jabar dan Keputusan Bupati Cianjur berlaku hingga April 2026.

"Penerapannya berlaku mulai dari utara hingga selatan Cianjur karena memasuki pergantian musim dari kemarau ke hujan rawan terjadi bencana alam, seperti angin kencang, banjir, tanah longsor, pergerakan tanah hingga gelombang tinggi," katanya, Minggu (19/10).

Pihaknya mengimbau masyarakat mulai dari utara hingga selatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem yang dapat memicu terjadinya bencana alam, terutama saat hujan turun deras dengan intensitas lebih dari dua jam.

Pihaknya menyiagakan seluruh sukarelawan di masing-masing desa di Kabupaten Cianjur guna memantau situasi dan membuat laporan serta melakukan tindakan cepat ketika terjadi bencana alam, termasuk melakukan evakuasi warga.

"Selama tujuh bulan ke depan 354 sukarelawan di seluruh Cianjur disiagakan termasuk guna melakukan penanganan cepat ketika terjadi bencana alam, terlebih selama satu pekan terakhir bencana alam terjadi saat hujan turun deras termasuk puting beliung," katanya.

Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, tanah bergerak, dan puting beliung karena beberapa hari terakhir sejumlah kecamatan dilanda bencana akibat cuaca ekstrem.

Ia mengatakan penetapan status siaga bencana tersebut berdasarkan kondisi cuaca ekstrem yang melanda sejumlah kecamatan di Cianjur, ditambah informasi dari BMKG di mana curah hujan masih tinggi hingga beberapa bulan ke depan.