Bersama Kodim 0506 dan Baitulmal Tazkia, PT Adev Natural Indonesia Salurkan Zakat untuk Warga

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagai bentuk kepedulian sosial dan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan umat, PT Adev Natural Indonesia menyalurkan zakat perusahaan senilai Rp1 miliar melalui kerja sama dengan Baitulmal Tazkia dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0506/Tangerang.

Penyaluran zakat dilakukan di wilayah Kota Tangerang pada 16–18 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Dandim 0506/Tangerang, Kolonel Inf Ary Sutrisno, S.I.P., M.H.I., yang dalam kesempatan penyerahan simbolis diwakili oleh Mayor Inf Tubagus Abdul Halim.

Penyaluran turut dihadiri perwakilan Baitulmal Tazkia, PT Adev Natural Indonesia, serta tokoh agama Ustaz Muhammad Andi.

Founder sekaligus Direktur PT Adev Natural Indonesia, M. Malik Gunawan, S.TP., M.Si, mengatakan bahwa zakat perusahaan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang rutin dilakukan perusahaannya.

Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berharap bantuan ini menjadi penyemangat bagi keluarga penerima manfaat serta menjadi contoh nyata kolaborasi positif antara dunia usaha dan aparat TNI,” ujar Malik dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/10/2025).

Menurut Malik, dana zakat yang disalurkan melalui Baitulmal Tazkia itu dialokasikan untuk tiga program utama, yakni bantuan logistik untuk keluarga prasejahtera, bantuan modal usaha bagi dhuafa, serta pelunasan utang bagi dai, marbot, dan masyarakat kurang mampu.