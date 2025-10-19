UIII Siap Jadi Tuan Rumah AICIS+ 2025

jabar.jpnn.com, DEPOK - Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 pada 29 hingga 31 Oktober 2025.

Konferensi bergengsi ini, mengusung tema ‘Islam, Ekoteologi, dan Transformasi Teknologi: Inovasi Multidisipliner untuk Masa Depan yang Adil dan Berkelanjutan.’

Kegiatan ini, akan menghadirkan para akademisi, peneliti, dan pemimpin masyarakat dari berbagai negara untuk berdiskusi serta bertukar gagasan mengenai isu-isu global di bidang keislaman, lingkungan dan teknologi.

Kepala Media UIII, Dadi Darmadi mengatakan penyelenggaraan AICIS+ di Depok menjadi bukti nyata peran kota ini sebagai kota pendidikan dan pusat kegiatan internasional yang berwawasan global.

“AICIS+ 2025 akan mempertemukan berbagai pemikir dan praktisi dari dalam maupun luar negeri untuk membahas peran Islam dan ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan zaman,” ucapnya.

Kegiatan ini, juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis).

Selain itu, panitia juga berkoordinasi erat dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk memastikan kelancaran pelaksanaan di berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, keamanan, hingga kenyamanan peserta.

Sementara ,Rektor UIII, Prof. Jamhari, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Kementerian Agama dan Pemkot Depok dalam menyukseskan acara internasional ini.