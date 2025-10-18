Presiden Prabowo Senang Kepala BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 Triliun

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengaku terkejut dengan sikap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan HIndayana yang mengembalikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggaran MBG Rp 70 triliun itu dikembalikan BGN kepada Presiden karena tidak mungkin terserap tahun ini.

Sikap jujur itu pun diapresiasi Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau saya beri anggaran Rp 100 triliun. Pertama, anggarannya di awal tahun 2025 adalah Rp 71 triliun, yang kami rencanakan," kata Prabowo dalam wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Bandung, Sabtu (18/10/2025).

"Rp 100 triliun saya tambahkan," lanjutnya.

Prabowo menuturkan, saat anggaran MBG dikembalikan, Dadan mengungkapkan jika sampai akhir akhir tahun ini pihaknya belum membutuhkan seluruh uang tersebut.

"Dalam perjalanan, karena memang tidak gampang membangun 30 ribu dapur (SPPG) dalam satu tahun. Beliau mengatakan, bahwa sampai akhir tahun 2025 ini sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, kepada saya dikembalikan Rp 70 triliun," ungkapnya.

Politisi Gerindra itu pun memuji sikap BGN yang dinilai jujur dalam pengelolaan anggaran.