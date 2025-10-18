JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Presiden Prabowo Senang Kepala BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 Triliun

Presiden Prabowo Senang Kepala BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 Triliun

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 17:00 WIB
Presiden Prabowo Senang Kepala BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 Triliun - JPNN.com Jabar
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di Kota Bandung, Sabtu (18/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengaku terkejut dengan sikap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan HIndayana yang mengembalikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggaran MBG Rp 70 triliun itu dikembalikan BGN kepada Presiden karena tidak mungkin terserap tahun ini.

Sikap jujur itu pun diapresiasi Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

"Beliau saya beri anggaran Rp 100 triliun. Pertama, anggarannya di awal tahun 2025 adalah Rp 71 triliun, yang kami rencanakan," kata Prabowo dalam wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Bandung, Sabtu (18/10/2025).

"Rp 100 triliun saya tambahkan," lanjutnya.

Prabowo menuturkan, saat anggaran MBG dikembalikan, Dadan mengungkapkan jika sampai akhir akhir tahun ini pihaknya belum membutuhkan seluruh uang tersebut.

Baca Juga:

"Dalam perjalanan, karena memang tidak gampang membangun 30 ribu dapur (SPPG) dalam satu tahun. Beliau mengatakan, bahwa sampai akhir tahun 2025 ini sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, kepada saya dikembalikan Rp 70 triliun," ungkapnya.

Politisi Gerindra itu pun memuji sikap BGN yang dinilai jujur dalam pengelolaan anggaran.

Cerita Presiden Prabowo Subianto yang terkejut karena BGN mengembalikan anggaran Rp 70 triliun untuk program MBG.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prabowo subianto presiden prabowo subianto BGN kepala bgn dadan hindayana anggaran mbg anggaran mbg dikembalikan presiden ri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU