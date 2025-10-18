Sindir Penyindir MBG, Presiden: Ada yang Paling Tahu dari Prabowo Sendiri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan dirinya saat ini tengah menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di negaranya.

Dalam orasi ilmiahnya di sidang senat terbuka dan wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Prabowo menyindir adanya siniar atau podcast di media sosial yang merasa paling pintar dengan cara menjelek-jelekkan bangsa sendiri.

Bahkan, menurutnya ada yang paling tahu mengenai apa yang dipikirkan oleh Prabowo sendiri.

Baca Juga: Presiden Prabowo Menghadiri Wisuda UKRI Bandung

"Saya lihat sering podcast apa sekarang podcast ya. Banyak orang pintar sekarang ya, pintar banget itu. Ada yang lebih tahu apa yang dipikirkan Prabowo, dari Prabowo sendiri," kata Prabowo yang juga Ketua Yayasan UKRI di Bandung, Sabtu (18/10/2025).

"Tapi yang paling sedih saya kalau mereka itu menjelekkan bangsa sendiri," lanjutnya.

Prabowo mengatakan, saat ini pemerintah tengah mencoba dan berusaha keras untuk menyelesaikan berbagai persoalan, salah satunya soal lowongan pekerjaan.

Ketum Partai Gerindra itu juga mengeklaim mengklaim sudah mengetahui persoalan Indonesia.

"Ada ini lah, itu lah, ini lah. Kita tahu semua masalah Indonesia, kita tahu kita butuh lapangan kerja. Kita mengerti bagaimana kita mau punya lapangan kerja yang banyak kalau ekonomi tidak tumbuh dengan cepat. Bagaimana ekonomi mau tumbuh dengan cepat kalau kita ribut di antara pemimpin, saling jelek-jelekin, saling menimbulkan kebencian," ujarnya.