SIM Keliling Bandung Hari Ini Sabtu 18 Oktober 2025
Sabtu, 18 Oktober 2025 – 08:20 WIB
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.
Hari ini atau Sabtu (18/10/2025), layanan tersebut beroperasi di dua tempat, Metro Indah Mal Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kalapa Jalan Kebon Kalapa Jalan Moch Toha Kota Bandung.
SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.
Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.
Satlantas Polrestabes Bandung menyediakan layanan SIM Keliling. Berikut jadwal dan lokasinya.
