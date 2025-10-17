Cegah KLB Keracunan MBG, BGN Geber Sertifikasi 10 Ribu SPPG di Wilayah II

jabar.jpnn.com, GARUT - Direktorat Penyedia dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Pangan pada 11 - 12 Oktober 2025 di Kabupaten Garut.

Acara ini diikuti sekitar 1.000 peserta dari berbagai wilayah.

Bimtek ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan yang digelar serentak di 12 kabupaten dan kota di bawah koordinasi Wilayah II BGN.

Wilayah ini meliputi Kabupaten Bandung Barat, Garut, Banyumas, Purworejo, Bojonegoro, Ngawi, Pandeglang, Serang, Kota Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kulon Progo, dan Sleman.

Total peserta yang ikut seluruh rangkaian mencapai 10 ribu orang.

Para peserta terdiri dari kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, akuntan, hingga relawan SPPG.

Mereka adalah ujung tombak pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, mulai dari dapur pelayanan hingga distribusi pangan.

“Keamanan pangan dimulai dari tangan-tangan penjamah pangan yang kompeten. Melalui Bimtek ini, kami memastikan semua pelaksana SPPG paham prinsip higienitas, sanitasi, dan pengendalian risiko pangan di setiap tahap pelayanan," kata Direktur Penyedia dan Penyaluran Wilayah II BGN Nurjaeni dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/10/2025).