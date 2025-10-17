The Jungle Siapkan Beragam Promo Menarik Sepanjang Oktober, Bisa Berenang Sambil Flying Fox

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wahana rekreasi air yang berlokasi di kawasan Bogor Nirwana Residence, The Jungle Waterpark Bogor menyiapkan berbagai promo menarik di Bulan Oktober.

General Manager The Jungle Zakky Afifi mengatakan ada promo paket Bundling yang berlaku selama bulan Oktober. Tentunya Promo ini sangat hemat dan ramah di kantong.

“Promo Bundling Weekday, yaitu Senin - Jumat dengan harga Rp 140.000 sudah mendapatkan 2 tiket masuk, 2 flying fox dan 1 tiket loker, dan untuk Sabtu – Minggu dan Hari Libur Nasional dengan harga Rp. 180.000,” jelasnya.

Baca Juga: 75 PKL dan Bangli di Jalan Raya Bogor Ditertibkan

Ada juga promo Shocktober, untuk pembelian langsung di loket selama bulan Oktober 2025.

"Dapatkan harga khusus Rp 65.000 per orang pada Senin - Jumat dari harga normal Rp. 85.000 per orang, sedangkan pada Sabtu - Minggu atau Libur Nasional harga tiket Rp. 80.000 per orang dari harga normal Rp. 100.000 per orang," katanya.

Zakky menambahkan bagi yang berenang beramai, tersedia paket Shocktober Ber-8 berlaku untuk umum mulai pukul 12.00 WIB.

Baca Juga: Pemkab Bogor Siap Hidupkan Kembali CFD di Jalan Tegar Beriman Setiap Akhir Pekan

Paket ini ditawarkan dengan harga tiket Rp. 400.000 untuk delapan orang pada Senin-Jumat, dan pada Sabtu-Minggu dan libur Nasional Rp. 500.00 untuk delapan orang.

Bagi mereka yang berulang tahun di bulan Oktober gratis masuk dengan syarat membawa minimal dua orang pendamping dan harus datang di bulan kelahiran.