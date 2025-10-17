Meriahkan HUT Ke-2 Rivera Siapkan Beragam Promo di Sepanjang Oktober 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Memasuki usia ke 2 tahun, Rivera Outbound and Edutainment yang berlokasi di kawasan Bogor Nirwana Residence, menyiapkan berbagai promo menarik di sepanjang Oktober 2025.

Ada promo Ulang Tahun bagi yang berulang tahun di Oktober, yakni gratis masuk dan bermain wahana yang ada di Rivera.

General Manager Rivera, Firanto mengatakan, untuk promo ulang tahun ini syaratnya membawa minimal 2 orang pendamping, wajib datang sesuai bulan kelahirannya, dan membawa foto copy KTP/KK/kartu pelajar/akte lahir saat kedatangan. Promo ulang tahun berlaku untuk pembelian di loket.

Harga pendamping yaitu Rp. 65 ribu per orang pada Senin-Jumat, dan Rp. 75 ribu per orang pada Sabtu dan Minggu serta libur nasional, tidak berlaku double promo.

Dirinya menambahkan, bagi yang memiliki KTP Bogor, untuk tiket masuk Rivera harga tiketnya cukup hemat yaitu Rp. 58.500 per orang pada Senin-Jumat, dan Rp. 67.500 per orang pada Sabtu dan Minggu serta libur nasional.

Selain itu, ada diskon 50 persen untuk sewa kostum Jepang atau Belanda.

Harga tersebut, sudah termasuk kunjungan ke Taman Burung Rivera dan gratis es krim bagi pemilik KTP Bogor.

“Caranya mudah, hanya tunjukkan KTP Bogor saat transaksi di loket, 1 KTP berlaku untuk 4 orang dan tidak berlaku double promo,” tuturnya.