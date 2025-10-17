Dua Agenda Besar Akan Digelar di Kota Bandung, Dishub Ingatkan Soal Getok Parkir

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota siap melakukan pengawasan ketat akhir pekan ini Sabtu dan Minggu (18 - 19/10/2025). Petugas pun disiagakan di beberapa titik Kota Bandung.

Pengawasan ini dilakukan untuk mengatisipasi adanya getok tarif dan parkir liar.

Pasalnya, terdapat dua acara besar pada akhir pekan ini di Kota Bandung. Acara pertama adalah Festival Asia Afrika yang akan berlangsung di sepanjang Jalan Asia Afrika. Fesival ini menampilkan beragam acara mulai dari karnaval hingga pameran budaya.

Keragaman budaya dari negara-negara di Asia Afrika ini melalui pameran seni, kuliner, pertunjukan seni, serta karnaval.

Acara kedua adalah Pasar Seni ITB, yang sudah vakum hampir 10 tahun.

Kegiatan yang digagas mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB ini akan berlangsung di Kampus Ganesha ITB pada 18 - 19 Oktober 2025.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bandung Rasdian Seiadi mengingatkan kepada warga yang akan berkunjung ke dua acara itu untuk berhati-hati dengan oknum juru parkir (jukir) yang melakukan getok tarif.

Pengujung diimbau untuk parkir di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara dan juga Dishub.