JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemkot Depok Punya Rabies Canter, Berikut Sederet Tugas dan Fungsinya

Pemkot Depok Punya Rabies Canter, Berikut Sederet Tugas dan Fungsinya

Jumat, 17 Oktober 2025 – 13:30 WIB
Pemkot Depok Punya Rabies Canter, Berikut Sederet Tugas dan Fungsinya - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pemberian vaksin rabies gratis terhadap hewan peliharaan masyarakat. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) kini telah memiliki Rabies Center yang terdapat pada delapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Kota Depok

Kedelapan Puskesmas itu, memiliki tugas dan fungsi khusus dalam menangani kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR). 

Tugas tersebut, telah tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Nomor 443.1/00J/KPTS/P2P/III/2025 tentang Penunjukan Rabies Center di lingkup Dinkes Kota Depok.

Baca Juga:

Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan keberadaan Rabies Center menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan, sekaligus memperkuat sistem pencegahan penyakit rabies di masyarakat.

"Rabies Center ini dibentuk bukan hanya untuk memberikan layanan medis bagi korban gigitan hewan, tetapi juga memastikan seluruh proses pencegahan, pelaporan, dan edukasi masyarakat berjalan dengan baik,” ucapnya.

Adapun, tugas dan fungsi Rabies Center tersebut antara lain, memberikan pelayanan pertama berupa cuci luka dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit terhadap semua penderita gigitan hewan penular rabies yang datang ke Rabies Center.

Baca Juga:

Lalu, keberadaan Rabies Center juga melakukan anamnesis secara menyeluruh terhadap penderita untuk menentukan tatalaksana kasus dengan tepat. 

Kemudian, melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap semua kasus GHPR.

Pemkot Depok hadirkan Rabies Center di delapan puskesmas di Kota Depok. Berikut sederet tugas dan fungsi Rabies Center
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok dinkes depok rabies center kota depok penanganan rabies pencegahan rabies vaksin rabies

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU