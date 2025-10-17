Tabung Gas 3 Kg Meledak di Kiaracondong Bandung, 4 Orang Mengalami Luka Bakar Serius

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ledakan tabung gas 3 kilogram terjadi di Gang H Mansur RT 06 RW 07, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, pada Jumat (17/10/2025).

Insiden ini menyebabkan empat orang mengalami luka bakar serius dan kerusakan pada bangunan rumah.

Kapolsek Kiaracondong Kompol Sumartono mengatakan, laporan awal ledakan ini diduga kuat disebabkan oleh kebocoran gas elpiji yang tersulut api saat kompor dinyalakan.

Empat korban yang terluka masing-masing adalah Ade (47 tahun), pemilik rumah, Mita (45 tahun) istrinya, Serli (17 tahun), anaknya yang masih pelajar, dan Soleh (28 tahun), penjual gas yang sedang membantu memasang tabung di rumah korban.

Keempatnya mengalami luka bakar serius dan kini dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Pindad untuk perawatan intensif.

Menurut keterangan saksi, Dedi Suryadi, saat kejadian mendengar suara ledakan keras dari arah rumah korban.

“Begitu terdengar ledakan, saya langsung lari ke lokasi. Api sudah menyala di dalam rumah, lalu saya bantu mengevakuasi korban dan menghubungi petugas,” kata Sumartono ditemu di lokasi kejadian.

Sumartono menuturkan, dari hasil penyelidikan sementara, ledakan berawal saat Mita membeli gas 3 kg di warung milik Soleh.