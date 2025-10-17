Amazon dan Sekolah di Jabar Pecahkan Rekor Dunia untuk Aplikasi Generative AI

JPNN.com

Jumat, 17 Oktober 2025 – 08:15 WIB
Amazon raih GUINNESS WORLD RECORDS untuk 'Most Applications Made in an On-site Generative AI Event' dalam acara yang diadakan selama dua hari di sekolah Jabar. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Amazon, bersama guru dan siswa dari 21 Sekolah Menengah Atas di Jawa Barat berhasil mencetak sejarah dengan memecahkan GUINNESS WORLD RECORDS® untuk “Most Applications Made in An On-site Generative AI (Gen AI) Event” setelah menghasilkan lebih dari 10.821 aplikasi unik Gen AI.

Berkolaborasi dengan Prestasi Junior Indonesia, AIkademi Foundation, dan Yayasan Sagasitas Indonesia, para siswa dan guru di Jawa Barat menunjukkan keahlian mereka dalam bidang Gen AI.

Adapun upaya pemecahan rekor ini merupakan puncak dari perjalanan para siswa dan guru dalam mendalami potensi kreatif AI serta penggunaannya secara bertanggung jawab.

Para siswa menunjukkan hasil pembelajaran mereka dengan mengembangkan aplikasi berbasis AI di berbagai bidang seperti project management assistant, pemantau jejak karbon personal, dan lain-lain.

Saat upaya pemecahan rekor berlangsung, para siswa SMA membawa konsep ide aplikasi Gen AI yang sudah mereka kembangkan sebelumnya, seperti prompts dan widgets yang diperlukan untuk menciptakan aplikasi baru.

Sementara, para guru dan relawan mewujudkan ide tersebut menjadi aplikasi dengan menggunakan PartyRock, sebuah platform Amazon Bedrock.

Para peserta melakukan proses tersebut di sekolah dan di Amazon Think Big Space di SMK Negeri 1 Karawang pada 13 Oktober 2025. Upaya pemecahan rekor ini dilakukan sesuai dengan standar verifikasi GUINNESS WORLD RECORDS yang ketat, termasuk memastikan bahwa semua aplikasi benar-benar berfungsi, berbeda dari aplikasi lainnya dan disahkan oleh juri GUINNESS WORLD RECORDS.

Amazon berkomitmen kuat dalam membantu masyarakat Indonesia menghadapi masa depan digital, dengan fokus pada komputasi cloud dan kecerdasan buatan.

