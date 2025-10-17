JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Program Magang Stikom Bandung, Perkaya Pengalaman dan Kompetensi

Program Magang Stikom Bandung, Perkaya Pengalaman dan Kompetensi

Jumat, 17 Oktober 2025 – 08:00 WIB
Program Magang Stikom Bandung, Perkaya Pengalaman dan Kompetensi - JPNN.com Jabar
Kepala Lapas, Gayatri Rachmi Rilowati dan keempat mahasiswa magang dari Stikom Bandung saat kedatangan Wakil Ketua I Stikom Bandung, Muhammad Farid. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ratusan mahasiswa Stikom Bandung ikut dalam program magang tahun 2025. Para peserta magang disebar ke berbagai instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, lembaga pemasyarakatan, dan perusahaan swasta.

Salah satu program magang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung. Para peserta magang terlibat dalam pekerjaan kehumasan dan konten kreatif.

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Gayatri Rachmi Rilowati mengaku program magang ini membantu pekerjaan kehumasan dan konten kreatif.

Baca Juga:

Mereka terampil dalam teknis produksi, menjadi talent, videografer, script writing, desain sampai pasca-produksi.

"Untuk Lapas Perempuan II A Bandung, kami sangat terbantu dengan mahasiswa Stikom Bandung. Mahasiswa ini sangat mahir mengemas pesan dengan kreatif," kata Gayatri dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, mahasiswa Stikom Bandung yang magang ini mahir menulis naskah untuk kebutuhan konten tiktok dan Instagram.

Baca Juga:

Gayatri mengatakan, Lapas bukan hanya tempat menjalani hukuman, tetapi juga wadah pembinaan dan pembekalan agar warga binaan dapat kembali diterima di masyarakat dengan lebih baik.

“Melalui berbagai kegiatan pembinaan, kami berupaya memulihkan rasa percaya diri dan kemampuan para warga binaan, agar kelak siap berkontribusi positif ketika kembali ke tengah masyarakat,” tuturnya.

Ratusan mahasiswa Stikom Bandung ikut dalam program magang tahun 2025. Salah satunya di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   stikom bandung program magang stikom lapas perempuan kelas IIA bandung magang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU