Polemik Bandung Zoo, IPRC Minta Semua Pihak Tahan Diri

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Indonesian Politics Research & Consulting menyarankan seluruh pihak yang terlibat dalam pusaran konflik Bandung Zoo untuk menahan diri.

Langkah tersebut dianggap bijak agar polemik yang terjadi saat ini tidak berlarut-larut.

Direktur Eksekutif IPRC M Indra Purnama memandang polemik ini muncul lantaran adanya tata kelola administrasi di ruang publik yang tidak berjalan dengan baik.

Polemik ini bahkan, melewati rentang waktu yang cukup panjang, termasuk pergantian rezim dan kepemimpinan.

"Yang pada akhirnya di tahun sekarang menjadi puncaknya. Sehingga saya pikir, kalaupun memang ada perbaikan tata kelola yang baik, harusnya sih permasalahan ini nggak berlarut-larut," katanya di Bandung, Kamis (16/10/2025).

Indra mengatakan, kontrol Pemerintah Kota Bandung diperlukan dalam polemik ini, termasuk kerja sama dengan yayasan atau siapapun agar operasional kebun binatang tetap berjalan baik.

"Kalau tidak begitu, permasalahan-permasalahan yang seperti ini bisa muncul lagi kemudian hari ini," tukasnya.

Pembukaan garis polisi oleh Polda Jawa Barat kemarin dipandang Indra menjadi angin sejuk ditengah konflik yang terjadi saat ini.