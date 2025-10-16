JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 189 Rumah di 3 Kecamatan Cianjur Rusak Akibat Diterjang Angin Puting Beliung

189 Rumah di 3 Kecamatan Cianjur Rusak Akibat Diterjang Angin Puting Beliung

Kamis, 16 Oktober 2025 – 19:45 WIB
189 Rumah di 3 Kecamatan Cianjur Rusak Akibat Diterjang Angin Puting Beliung - JPNN.com Jabar
Potret bangunan yang rusak setelah diterjang angin puting beliung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur mendata sebanyak 189 rumah rusak akibat angin puting beliung yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Cianjur, termasuk bangunan SMP di Kecamatan Sukanagara.

Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Sudrajat mengatakan angin puting beliung yang melanda tiga kecamatan, yakni Cibeber, Cilaku dan Sukanagara itu tidak menyebabkan korban jiwa, namun sekitar 45 kepala keluarga sempat mengungsi.

"Kerusakan rumah akibat puting beliung terbanyak di Kecamatan Cibeber, di mana dari data sementara rumah rusak ringan sebanyak 97 unit, rusak sedang 55 unit, dan rusak berat 37 unit," katanya.

Baca Juga:

Sedangkan di Kecamatan Cilaku, berdasarkan data sebagian besar rumah hanya mengalami rusak ringan, dan di Kecamatan Sukanagara sejumlah ruang kelas di SMP 5 Sukanagara mengalami rusak sedang.

Selain kerusakan di bagian atap, dilaporkan dinding ruang kelas mengalami retak.

Kerusakan sejumlah ruang kelas akibat cuaca ekstrem di mana hujan turun deras disertai angin kencang hingga badai yang terjadi Rabu (15/10) petang. Tidak ada korban jiwa karena sekolah dalam kondisi kosong karena siswa sudah pulang.

Baca Juga:

"Kami mendapat laporan selain atap bangunan bocor, tembok di sejumlah ruang kelas mengalami retak dan sebagian besar langit-langit ambruk, sehingga aktivitas belajar mengajar pada Kamis pagi tidak dapat berjalan maksimal," katanya.

Petugas gabungan bersama guru dan siswa melakukan bersih-bersih ruang kelas dan lingkungan sekolah dari material bangunan yang terbawa angin, bahkan pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke Pemkab Cianjur dan dinas terkait agar mendapat prioritas perbaikan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur mendata sebanyak 189 rumah rusak akibat angin puting beliung
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   bencana alam bencana hidrometeorologi angin puting beliung bpbd kabupaten cianjur pemkab cianjur Kabupaten Cianjur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU