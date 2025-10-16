5 Rekomendasi Pengelolaan Lahan Sawit Hasil Sitaan

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Agrinas Palma Nusantara (Agrinas) dibentuk dengan mandat mengelola lahan sawit hasil sitaan negara, seperti eks Torganda di Sumatera Utara dan eks Duta Palma di Riau.

Namun, hingga kini, Agrinas belum memiliki legal standing yang utuh, karena tidak ada HGU (Hak Guna Usaha), belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan masih menunggu SK pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan secara hukum agraria dan kehutanan, Agrinas belum menjadi subjek hak atas tanah, melainkan hanya pengelola administratif sementara.

Iskandar merujuk pada kerangka UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, posisi semacam ini rentan disebut penggunaan kawasan tanpa dasar hukum tetap.

Bagi IAW, pengakuan Direktur Utama, Jenderal (Purn) Agus Sutomo, bahwa ada kelemahan saat RDP dengan Komisi VI DPR RI September 2025, mempertegas hal ini.

Agus menyampaikan permintaan dukungan regulasi, termasuk usulan Instruksi Presiden (Inpres) agar proses pelepasan kawasan hutan dipercepat.

"Bagi IAW, permintaan itu sejatinya adalah pengakuan terbuka bahwa status hukum Agrinas masih rapuh, bahkan untuk ukuran BUMN," kata Iskandar, Kamis (16/10).

IAW tegas mengatakan, temuan BPK 2004–2024, adanya keterlambatan realisasi plasma rata-rata 7,8–10 tahun, merupakan bukti bahwa Agrinas cenderung kuat akan ulangi pola lama.