Supian Suri Minta ASN Olaraga Setiap Jumat Pagi, Larang Ada Rapat di Jam 07.00-09.00 WIB

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan olahraga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar setiap Jumat pagi.

Orang nomor satu di Kota Depok ini menilai, sebelumnya kegiatan olahraga belum berjalan maksimal dan perlu peningkatan kedisiplinan di seluruh perangkat daerah.

“Saya melihat belum benar-benar maksimal. Jadi, saya minta Pak Sekda besok tidak ada lagi rapat di antara jam 07.00 sampai 09.00. Waktu itu full untuk olahraga hari Jumat,” ucapnya.

“Jadi, tidak ada kegiatan lain di situ, termasuk di kecamatan dan kelurahan,” sambungnya.

Supian meminta, agar kegiatan olahraga bersama menjadi agenda wajib bagi seluruh ASN tanpa terkecuali.

Selama waktu pelaksanaan olahraga, tidak boleh ada pegawai yang berada di dalam ruangan kantor, kecuali karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya minta semuanya olahraga. Tidak ada yang di ruangan pada jam itu, kecuali sakit atau hal-hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan kenapa harus ada di dalam ruangan,” tuturnya.

Dia menekankan, pentingnya kesadaran diri setiap ASN untuk menjaga kebugaran sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan publik.