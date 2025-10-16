Pemkab Bandung Barat Koordinasi dengan BGN Soal Biaya Pengobatan Korban Keracunan MBG

JPNN.com

Kamis, 16 Oktober 2025 – 11:45 WIB
Korban Keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) ditanggung SMP Negeri 1 Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan biaya pengobatan untuk warga yang diduga keracunan usai mengonsumsi menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) ditanggung pemerintah.

Seperti diketahui, insiden dugaan keracunan MBG kembali terulang di Kabupaten Bandung Barat.

Hingga Rabu (15/10/2025) malam, data yang tercatat ada 485 siswa SD, SMP, dan SMK serta guru yang mengalami keracunan di wilayah Cisarua.

“Dari BGN kan sudah statement kalau ada kejadian keracunan akibat MBG itu akan bertanggungjawab,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Kesehatan KBB, Nurul Rasihan, Kamis (16/10).

Ia memastikan, seluruh korban yang dirujuk sesuai arahan akan ditanggung biaya pengobatannya.

Namun, pihaknya akan berkoordinasi dengan BGN terkait petunjuk teknis (juknis) klaim biaya pengobatan bagi korban keracunan MBG.

“Kami sedang berkoordinasi juknisnya seperti apa. Juknisnya kami belum menerima tetapi mungkin secara umum untuk mengklaiman atau reimbuerse pastinya kaya bukti, pasti akan diserahkan datanya,” jelas Nurul.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyebutkan, Pemkab Bandung Barat tidak menaikan status keracunan massal usai MBG ini sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Pemkab Bandung Barat akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk klaim biaya pengobatan warga keracunan MBG di Cisarua, KBB.
