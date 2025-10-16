Pemkab Bogor Siap Hidupkan Kembali CFD di Jalan Tegar Beriman Setiap Akhir Pekan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana menghidupkan kembali kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Cibinong, tepatnya di jalur lambat Jalan Tegar Beriman.

Kegiatan yang sempat menjadi agenda rutin belasan tahun lalu ini akan segera digelar kembali setiap akhir pekan.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan infrastruktur pendukung sebelum CFD resmi diberlakukan.

Persiapan tersebut mencakup pengaturan lalu lintas, keamanan, serta fasilitas bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal yang akan ikut berpartisipasi.

“InsyaAllah dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan, Jalan Tegar Beriman akan dapat digunakan oleh masyarakat setiap akhir pekan. Masyarakat bisa berolahraga, berjualan, dan menikmati suasana bersama di kawasan Tegar Beriman dan Pakansari,” ujar Rudy Susmanto.

Menurutnya, kegiatan CFD bukan hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi masyarakat, tetapi juga ruang interaksi sosial serta peluang bagi UMKM untuk tumbuh.

Ia berharap melalui inovasi ini, masyarakat Kabupaten Bogor dapat beraktivitas dengan nyaman dan sehat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan.

Dengan dihidupkannya kembali CFD, Pemkab Bogor berupaya menciptakan ruang publik yang ramah bagi warga sekaligus mendukung budaya hidup sehat dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bogor.