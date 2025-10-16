8 Puskesmas di Depok Jadi Rabies Center

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak delapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Kota Depok telah ditetapkan sebagai Rabies Center.

Penetapan tersebut, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Nomor 443.1/00J/KPTS/P2P/III/2025 tentang Penunjukan Rabies Center di lingkup Dinkes Kota Depok.

Delapan Puskesmas yang ditunjuk sebagai Rabies Center di Kota Depok, yakni UPTD Puskesmas Tapos, UPTD Puskesmas Cimanggis, UPTD Puskesmas Sukmajaya, UPTD Puskesmas Pancoran Mas, UPTD Puskesmas Ratu Jaya, UPTD Puskesmas Beji, UPTD Puskesmas Bojongsari, dan UPTD Puskesmas Cinere.

Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan, pembentukan Rabies Center ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam penanganan kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR).

"Penyakit rabies dapat dicegah melalui penanganan kasus gigitan hewan penular rabies sedini mungkin. Sehingga kami menetapkan delapan Puskesmas sebagai Rabies Center untuk melakukan upaya penanganan sedini mungkin," ucapnya.

Mary menuturkan, Rabies Center dioptimalkan karena hingga saat ini belum ada pengobatan yang benar-benar efektif untuk menyembuhkannya.

Dengan adanya Rabies Center, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat.

Dirinya menuturkan, Rabies Center akan menjadi pusat layanan bagi masyarakat yang mengalami gigitan hewan penular rabies, termasuk pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) dan tindak lanjut medis sesuai prosedur.