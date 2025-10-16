Kapolda Jabar Buka Langsung Garis Polisi di Bandung Zoo, Sinyal Dibuka Kembali?

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan meminta Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo segera dibuka.

Hal itu disampaikan Rudi usai mengunjungi kawasan wisata edukasi satwa itu pada Rabu (15/10/2025).

"Yang berkonflik silahkan di luar, Kebun binatang ini harus tetap bisa beroperasi karena banyak satwa yang ada di dalam sini" kata Irjen Rudi sebagaimana siaran resmi YMT dikutip JPNN, Kamis (16/10).

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kedatangan Kapolda Jabar untuk mencopot police line yang sudah terpasang hampir dua bulan lamanya.

“Itu kebijakan pa Kapolda terkait dengan pengamanan dan pembukaan police line, di mana persoalan secara hukumnya ditangani kepolisian,” kata Hendra, Kamis (17/10/2025).

Baca Juga: Anggota DPRD Depok Rudy Kurniawan Dinovis 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Pencabulan

Menurutnya, pencopotan police line bukan berarti operasional Bandung Zoo bisa berjalan lagi. Kata Hendra, untuk operasional diserahkan lagi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Tetapi menyangkut sosial ekonomi diberikan kebijakan oleh Pemda dan silahkan bagi yang saling mempunyai kepentingan dikelola dengan baik,” ujarnya.