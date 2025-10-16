SIM Keliling Bandung Hari Ini, Kamis 16 Oktober 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Kamis (16/10/2025), layanan tersebut beroperasi di dua tempat, Pasar Modern Batununggal dan King's Shopping Centre, Jalan Kepatihan, Kota Bandung.

SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.